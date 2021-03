Mobilité à Leysin – «Le prolongement de l’AL est le projet vaudois phare» Après avoir piloté des développements ferroviaires d’envergure nationale, Michel Paccaud dessinera l’avenir urbanistique de Leysin. David Genillard

Leysin a embarqué à bord d’un TGV en matière de développement urbanistique. Dévoilé le 19 septembre, le projet de prolongement de l’Aigle-Leysin (AL) jusqu’au pied des remontées mécaniques via un tunnel promet de redessiner considérablement la mobilité locale à l’horizon 2030. Trop lourd à porter pour les cinq municipaux en place, l’enjeu a conduit la Commune à créer un poste de délégué à la Mobilité et à l’Urbanisme. Les élus avaient débloqué un crédit de 750’000 francs dans ce but en septembre.

Jeudi, le syndic Jean-Marc Udriot a dévoilé au Conseil communal le visage de cette nouvelle recrue de choix. Michel Paccaud est loin d’être un néophyte en matière de trains: le Culliéran a travaillé durant une trentaine d’années aux CFF et 12 ans à l’Office fédéral des transports. Il a notamment supervisé le développement et la coordination des projets ferroviaires en suisse romande.