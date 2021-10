Ouest lausannois – Le prolongement du tram est mis à l’enquête Les communes concernées par le chantier du tramway entre Renens-Gare et Villars-Sainte-Croix ont jusqu’au 30 novembre pour se prononcer sur le projet.

Le prolongement du tram partira de la gare de Renens (Image prétexte). Keystone/NOEMI CINELLI

Le tramway lausannois franchit une nouvelle étape. Alors le chantier du tracé entre Lausanne et Renens vient officiellement de démarrer, le prolongement jusqu’à Villars-Sainte-Croix, dans l’ouest lausannois, est désormais mis à l’enquête publique.

Le prolongement du tramway entre Renens-Gare et Villars-Sainte-Croix, son terminus, comportera six stations, et transitera sur le territoire d’Ecublens, Crissier et Bussigny. La mise à l’enquête aura lieu dans chaque commune concernée, du 1er au 30 novembre, annoncent vendredi les partenaires.

Cet aménagement permettra de moderniser des axes de circulation et revaloriser des espaces publics et des quartiers. Il est notamment prévu de créer des pistes cyclables, de poser un revêtement phono absorbant sur la chaussée et de mettre en place un système performant de traitement des eaux usées, détaille le communiqué.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.