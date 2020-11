Le guide 2021 est sorti – Le promu de l’année Gault&Millau est presque Vaudois Ancien de Crissier, Jérémy Desbraux a repris la Maison Wenger, au Noirmont. La Découverte de l’année est Franck Pelux, qui a repris la Table du Palace, à Lausanne. Et le pâtissier travaille au Pont de Brent. David Moginier

Jérémy Desbraux, Promu romand de l’année avec 18 points, à la Maison Wenger du Noirmont. Franck Pelux, Découverte romande, à la Table du Palace de Lausanne (16). Et Christophe Loeffel, Pâtissier suisse de l’année au Pont de Brent (18). Florian Cella – Christian Brun – Gault&Millau

La restauration a connu et connaît encore une année 2020 compliquée pour cause de Covid, de fermeture, de confinement. «La préparation de la nouvelle édition du guide «Gault&Millau» a été difficile, reconnaît son responsable romand, Knut Schwander. Mais nous avons reculé la date de sortie et les conditions de test ont été optimales durant l’été.» Pour lui, les beaux jours ont été bénis pour beaucoup de restaurants, même ceux sans terrasse, qui ont fait le plein. «On sent que les gens sont attachés à sortir manger dans une bonne table.» Mais le guide sort sans cérémonie, à l’heure où tous les restaurants romands sont fermés jusqu’à fin novembre.