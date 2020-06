Crise politique à Vevey – Le propre parti de Michel Agnant demande sa démission Vevey Libre estime que le municipal veveysan a commis une «faute professionnelle grave». L’élu et son avocat y voient une cabale politique. Stéphanie Arboit

Vevey Libre exige la démission de son propre municipal, Michel Agnant. JEAN-PAUL GUINNARD/A

Vevey vit encore une situation hors du commun, après avoir vu trois de ses municipaux suspendus: fait rarissime, un parti – Vevey Libre – exige la démission de son propre municipal, Michel Agnant! Le mouvement a communiqué ce mardi: «Vevey Libre est par essence un parti composé de personnes d’origines et de pensées différentes […]. Cette liberté d’expression et d’action ne signifie en revanche en aucun cas la liberté de passer au-dessus des procédures en place. Dès lors, et de la même manière que nous réagirions pour n’importe lequel des municipaux en fonction dans une situation similaire, Vevey Libre prend acte de ce qu’il est convenu de qualifier de «faute professionnelle grave» de la part de Michel Agnant et l’invite à en tirer les conclusions qui s’imposent.» La faute en question: Michel Agnant est accusé d’avoir outrepassé ses droits en ayant été sur le point de faire dépenser un montant de 1,9 million pour un achat immobilier sans l’aval final de la Municipalité.