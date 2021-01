Chine – Le propriétaire de SR Technics et Gategroup en faillite Le conglomérat chinois HNA, durement affecté par la pandémie de coronavirus, a lancé une procédure de faillite. Il contrôle trois anciennes filiales de Swissair: SR Technics, Gategroup et Swissport.

Swissport, tout comme SR Technics et Gategroup, est contrôlé par le conglomérat chinois HNA en faillite. AFP

Le conglomérat chinois HNA a annoncé vendredi être en procédure de faillite. Le géant du transport aérien et du tourisme, qui contrôle encore l’entreprise zurichoise de maintenance d’avions et réacteurs SR Technics après avoir cédé ses parts dans Gategroup et Swissport, a été durement affecté par la pandémie de nouveau coronavirus.

HNA représente l’un des plus gros groupes privés chinois. Il s’était par le passé distingué par des investissements massifs et prestigieux à l’étranger, prenant des participations notamment dans la Deutsche Bank et les hôtels Hilton. Il s’était aussi emparé de trois anciennes filiales du groupe de transport aérien failli Swissair, SR Technics, Gategroup et Swissport.

ATS