Football – Le propriétaire du LS est passé à l’action pour racheter Manchester United Ineos et son propriétaire, Jim Ratcliffe, ont confirmé avoir soumis une offre pour acquérir le prestigieux club anglais. Brice Cheneval

Jim Ratcliffe est un supporter reconnu de Manchester United. AFP

L’intérêt de Jim Ratcliffe pour Manchester United n’est plus un secret depuis longtemps. L’homme d’affaires britannique à la fortune estimée autour de 15 milliards de dollars, avait déjà publiquement fait part de ses vues sur les Red Devils, dont il est un supporter reconnu. «Si le club avait été à vendre cet été, oui, nous aurions probablement tenté notre chance», avait-il commenté lors d’une conférence en octobre. Cette déclaration d’intention n'avait pas encore été suivie d’effets, jusqu’à cette fin de semaine.

Par le biais d’un communiqué, Jim Ratcliffe et sa société Ineos ont confirmé avoir soumis une offre «pour devenir actionnaire majoritaire». «Nous considérons notre rôle comme celui de gardiens à long terme de Manchester United, au nom des supporters et de la communauté au sens large», précisent-ils.

Dans le même texte, le propriétaire de l’OGC Nice et du Lausanne-Sport affirme vouloir être «ambitieux, hautement compétitif» et «investir dans Manchester United pour en faire à nouveau le club numéro un au monde». Selon plusieurs sources, le montant de l’offre s’élèverait entre 4 et 4,5 milliards de dollars.

Le Qatar aussi sur les rangs

Détentrice du club aux 20 titres de champion d’Angleterre et trois Ligues des champions depuis 2005, la famille Glazer a indiqué en novembre être ouverte à la cession de ses parts. Les prétendants au rachat avaient jusqu’à ce vendredi soir pour se manifester auprès de la banque Raine, déjà missionnée pour la vente de Chelsea quelques mois plus tôt.

Ineos n’est pas le seul candidat à avoir annoncé son passage à l’acte. Un consortium dirigé par le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), s’est également positionné avec la promesse de «redonner au club ses lettres de noblesse». Par ailleurs, The Telegraph faisait état ce vendredi d’une offensive de dernière minute en provenance d’Arabie saoudite.

Malgré ses moyens colossaux, Jim Ratcliffe doit donc composer avec une féroce concurrence. Mais il bénéficie d’un atout de taille: selon un sondage mené par The Athletic, deux tiers (66%) des supporters mancuniens privilégient son dossier. Son lien affectif avec les Red Devils ainsi que sa réussite dans le sport britannique jouent en sa faveur dans l’opinion publique. Reste à savoir si les Glazer y sont aussi sensibles.

