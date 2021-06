Après la fin de l’accord-cadre – Le Parti socialiste a rencontré des dirigeants de partis européens Le coprésident du PS Cédric Wermuth et le conseiller national Fabian Molina comptent sur des contacts directs en Europe afin que Berne et Bruxelles retrouvent prochainement le chemin des discussions.

Cédric Wermuth a participé vendredi à une réunion des dirigeants des partis sociaux-démocrates européens. (Photo d’archives) KEYSTONE/Anthony Anex

Après l’arrêt des négociations sur l’accord-cadre, le PS souhaite que Berne et Bruxelles retrouvent prochainement le chemin des discussions. C’est pourquoi le coprésident du parti et conseiller national Cédric Wermuth (AG) et le conseiller national Fabian Molina (ZH) ont participé vendredi à une réunion des dirigeants des partis sociaux-démocrates européens, rapporte le «SonntagsBlick».

Le PS compte sur des contacts directs avec les sociaux-démocrates européens, en particulier ceux qui siègent à la Commission européenne, explique Fabian Molina, cité dans le journal.

Les deux conseillers nationaux se sont notamment entretenus avec le candidat du SPD allemand à la chancellerie, Olaf Scholz. Ils ont également pris contact avec Elisa Ferreira, la commissaire européenne chargée de la cohésion, et Nicolas Schmidt, le commissaire européen chargé de l’emploi et des affaires sociales.

ATS

