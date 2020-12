Élections communales à Avenches – Le PS avenchois entre l’enclume verte et le marteau PLR Privés de leurs deux sortants, les socialistes voient arriver une section verte à gauche et doivent faire face aux ambitions de la droite. Sébastien Galliker

Détenant la syndicature depuis deux législatures avec ses députés Daniel Trolliet et Roxanne Meyer Keller, le PS avenchois s’attend à des élections communales compliquées. JEAN-PAUL GUINNARD

Comment remplacer des figures politiques telles que les députés Daniel Trolliet et Roxanne Meyer Keller, tous deux passés par la syndicature lors des dernières législatures? De la réponse qu’apportera le Parti socialiste à cette question pourrait se dessiner la composition de la future Municipalité d’Avenches. Entre l’arrivée des Verts dans la course et les ambitions de la droite, la mission s’annonce délicate, d’autant plus que le parti perd aussi son second sortant, Loris Piccin.

Première force politique à Avenches, le PLR ne fait en tout cas pas mystère de son appétit. Lundi, le parti a annoncé lancer quatre candidats dans la bataille pour la Municipalité, où il détient deux sièges. Objectif? «Gagner au moins un siège et donc récupérer celui que nous avions perdu en 2016, puis prendre la syndicature si l’occasion se présente», dévoile Gaëtan Aeby, municipal sortant, qui se relance, tout comme sa collègue Laure Ryser. Le parti n’a plus détenu la syndicature depuis le début des années 2000.

«Récupérer le siège que nous avions perdu en 2016, puis prendre la syndicature si l’occasion se présente.» Gaëtan Aeby, municipal PLR au sujet des objectifs du parti

À respectivement 42 et 37 ans, les deux édiles mèneront une liste à l’allure juvénile, puisqu’ils seront accompagnés par Maxime Corthésy (32), conseiller en assurances, et Damien Fiaux (33), actif dans le milieu automobile. Les quatre candidats devront aussi tirer la liste du PLR au Conseil communal, où le parti vise 18 strapontins (+2).

Lutte animée

Tant pour l’Exécutif que pour le Législatif, la lutte s’annonce animée, les diverses formations affichant de belles ambitions. Municipal UDC sortant, Pascal Buache sera ainsi à nouveau de la partie et la section espère faire mieux que les douze sièges du Conseil communal décrochés en 2016. «C’est un lourd investissement en temps, mais si l’occasion se présente, on souhaiterait aligner un second candidat à la Municipalité», lâche le président Michel Schürch, qui s’est fixé pour objectif de présenter au moins quinze candidats pour le Conseil.

Comme à l’UDC, les deux édiles sortants du Rassemblement avenchois, Enrico Fiechter et Eric Schürch, solliciteront aussi un nouveau mandat. «On espère améliorer nos positions», détaille Fernand Corminbœuf, président de la formation, qui alignera donc encore le routinier de la politique avenchoise Tony Ruano dans la bataille. Détenant onze sièges, le Rassemblement dit privilégier la qualité à la quantité.

Et à gauche?

Le tableau sera complété ce jeudi par les choix de la gauche, lors de son assemblée. La nouvelle section Verte sera-t-elle assez fournie pour déposer une liste indépendante ou les deux partis feront-ils liste commune? Et qui se lancera à la Municipalité? «Nous souhaitons conserver nos deux sièges, mais sans la prime aux sortants, cela s’annonce compliqué», détaille la présidente Géraldine Stucki. Il se murmure qu’elle pourrait bien être de la partie avec son chef de groupe Yan Vollenweider.

«Nous souhaitons conserver nos deux sièges, mais sans la prime aux sortants, cela s’annonce compliqué.» Géraldine Stucky, présidente du PS

Mais la gauche pourrait aussi aligner trois ou quatre candidats dont un Vert, portant le total à au moins onze volontaires pour sept sièges. Peu importe s’ils déposent une ou deux listes, Verts et socialistes affichent aussi des objectifs élevés. Le groupe, qui détient seize sièges au législatif, espère présenter une liste de 30.