Affaire de Mancy – Le PS dessine la feuille de route de la présidente du DIP

Descente de police et interpellations au foyer de Mancy

L’affaire de Mancy met le Parti socialiste dans l’embarras. Qu’en faire? Que dire d’un épisode qui met en cause sa magistrate et touche au cœur de l’État social qu’il prétend représenter? Interview de la présidente du PS, Lydia Schneider Hausser.

L’affaire de Mancy éclabousse de plus en plus votre magistrate Anne Emery-Torracinta. À tort? À raison?

J’ai confiance envers notre magistrate quand elle dit qu’elle ne savait pas l’essentiel avant le printemps et qu’elle ne pouvait donc pas agir de manière satisfaisante. Cela étant, mon parti, qui se veut garant de la qualité des prestations publiques, ne peut pas en rester là.

Quand on est parent d’un enfant en situation de handicap, on fait le maximum pour lui permettre de suivre un cursus normal. Quand il faut se résoudre à le confier à une institution, c’est souvent un sacrifice. Trahir cette confiance est impensable. Le PS veut savoir ce qui s’est passé et c’est la raison pour laquelle une de nos députées siège au sein de la commission chargée d’enquêter. Nous ne transigerons pas sur nos valeurs.