Élections au Conseil communal – Le PS et le PLR perdent des plumes à Pully Les Verts sont les grands gagnants au Conseil, raflant sept sièges supplémentaires. Marie Nicollier

Le dépouillement du 7 mars, à la Maison pulliérane. Chantal Dervey

Quatre sièges de moins pour les socialistes et huit sièges de moins pour le PLR. Les deux partis pulliérans représentés à la Municipalité perdent des plumes au Conseil communal. Un résultat d’autant plus étonnant, côté PS, que le candidat socialiste à la Municipalité, Marc Zolliker, fait la course en tête dans le cadre du ballottage général*.

Baisse de l’UDC

Les Verts (+7 sièges) sont les grands gagnants des élections au Conseil communal. Ils deviennent la deuxième force politique, derrière le PLR. «Nous avons gagné trois sièges; nous sommes très contents!» se réjouit de son côté Nadia Privet, de l’Union Pulliérane (UP). L’UDC perd 3 représentants et les Vert’libéraux passent de 2 élus à 8. «On est très fiers», commente Nathalie Lude, vice-présidente des Vert’lib pulliérans. Un parti qui a été «remonté» en quelques mois seulement.