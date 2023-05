Sport à Morges – Le PS et le POP veulent jumeler piscine et patinoire Les deux formations de gauche défendent dans une motion le projet d’une arène de glace qui comprendrait aussi une piscine couverte sur un site à définir. Maxime Schwarb

Le sort de la patinoire de Morges ressemble à une saga depuis de nombreux mois, depuis que l’enceinte a subi pannes et hausses de la facture énergétique. Deux formations de la gauche morgienne y voient une occasion d’en créer une nouvelle au goût du jour. LAURENT DE SENARCLENS

C’est un pavé dans la mare que le groupe du Parti socialiste et des Indépendants de gauche (PSIG) a lancé ce mercredi au Conseil communal de Morges. Interpellés par les multiples fermetures de ces dernières années, ses membres estiment en effet que la patinoire des Eaux-Minérales a fait son temps et qu’il est urgent de disposer d’«une infrastructure de glace publique et régionale qui soit exemplaire sur le plan énergétique et qui tienne véritablement compte des besoins de la population», soit le titre de leur motion.