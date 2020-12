Élections à Montreux – Le PS et Les Vert·e·s présentent cinq candidats communs Le ticket rose-vert compte trois candidats socialistes et deux écologistes, dont quatre sortants. But: préserver la majorité à la Municipalité. Claude Beda

Florian Chiaradia est le seul nouveau parmi les cinq candidats du ticket rose-vert à la Municipalité, qui compte quatre sortants. Philippe Maeder

À Montreux, les socialistes et Les Vert·e·s feront liste commune lors des prochaines élections à la Municipalité, le 7 mars prochain. Les premiers présentent Olivier Gfeller, Irina Gote et Jacqueline Pellet, alors que le parti écologiste lance dans la course Caleb Walther et Florian Chiaradia, ce dernier étant le seul nouveau parmi les cinq candidats du ticket rose-vert.

«Nous pouvions difficilement partir à moins de cinq pour préserver notre majorité, glisse Jacqueline Pellet. Le PLR a aussi présenté cinq candidats. De plus, nous voulons de la stabilité en cette période troublée. Ce qui explique notre choix de présenter un nombre élevé de candidats sortants.» «C’est une belle équipe pour répondre aux enjeux actuels, ajoute Caleb Walther. En présentant cinq candidats, nous saisissons aussi l’occasion de prendre plus de poids à la Municipalité, ce qui n’est pas une ambition démesurée.»

Actuellement, la Municipalité de Montreux compte trois socialistes, un Vert et trois libéraux-radicaux. Pour sa part, le PLR avait annoncé à la fin de novembre les candidatures du municipal sortant Jean-Baptiste Piemontesi et de quatre nouveaux candidats (Sandra Genier, Geneviève Brunner-Frass, Yanick Hess et Yves Depallens) pour tenter de reconquérir la majorité. Quant au parti Montreux Libre, il présente Susanne Lauber Fürst.

Avec leur liste commune, les socialistes et Les Vert·e·s souhaitent mettre la qualité de vie des habitants au centre de leur campagne, axant principalement leur programme sur les thématiques d’aménagement du territoire, de l’environnement et des mesures sociales. À leurs yeux, l’annulation récente du Plan général d’affectation (PGA) impose de nombreux défis aux autorités communales. Et le nouveau PGA devra prioritairement répondre à l’intérêt du plus grand nombre tout en mettant en avant une évolution maîtrisée du bâti.

Écologie et solidarité au programme

Sur le plan environnemental, les cinq candidats roses-verts entendent répondre au plus vite aux enjeux climatiques. Notamment par la création d’îlots de fraîcheur, d’une arborisation du territoire urbain, par le développement de modes de transport doux ou encore la création de zones 30 km/h et de rencontre (20 km/h) dans les quartiers et les villages qui amélioreront la qualité de l’air.

Le PS et ses alliés écologistes disent aussi vouloir se battre «ensemble pour une commune solidaire», notamment en faveur des personnes dans des situations précaires, particulièrement touchées en cette période de crise sanitaire et économique.