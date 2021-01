Élections communales 2021 – Le PS et les Verts partent en force à Renens Alliés dès le premier tour, ils visent cinq sièges à la Municipalité, soit un de plus qu’aujourd’hui. Le POP ou le PLR pourraient perdre des plumes. Chloé Banerjee-Din

Le Parti socialiste s’allie avec les Verts en vue des votations communales de Renens. De g. à d.: Jean-Francois Clément (PS), Patricia Zurcher Maquignaz (PS), Tinetta Maystre (les Vert.e.s), Nathalie Jaccard (les Vert.e.s), Oumar Niang (PS). Florian Cella

C’est l’annonce qui donne le ton de la campagne pour les communales à Renens. Le PS et les Verts feront ticket commun dès le premier tour, le 7 mars, avec 5 candidats. Une première. Cette stratégie vise deux objectifs: consolider la syndicature socialiste et briguer un siège écologiste de plus dans un Exécutif qui compte actuellement 3 sièges PS, 1 siège Vert, 2 sièges Fourmi Rouge et 1 siège PLR.

Sur ce ticket rose-vert, les socialistes ont fait le choix du statu quo, avec trois candidats. Le syndic Jean-François Clément et la municipale Patricia Zurcher Maquignaz se représentent, tandis que Myriam Romano Malagrifa a quitté ses fonctions au 31 décembre dernier. Pour la remplacer, le parti a choisi Oumar Niang, vétéran du Conseil communal, qu’il a présidé en 2018-2019, et ancien membre du Comité directeur du PS Vaud.