Elections communales – Le PS lausannois dépense vingt fois plus que l’UDC Les partis les mieux représentés mettent le plus d’argent dans la bataille. Mais il faut aussi prendre en compte les contributions des formations cantonales. Jérôme Cachin



Affiches, tracts, gadgets, fruits, chocolats, biscuits, autocollants, journaux, réseaux sociaux, vidéos, photos, administration… Combien dépensez-vous pour les élections communales? C’est la question lancée aux partis représentés à Lausanne. En substance, plus le parti est grand, plus il dépense. Mais cette règle n’est plus valable en bas de l’échelle: les moins bien représentés ne sont pas forcément les plus pauvres. Mais les mieux représentés sont les plus riches, en somme. Et les partis cantonaux les mieux dotés contribuent plus ou moins directement à la campagne de leur section lausannoise. Les dépenses totales des partis lausannois approchent ainsi de la barre des 800’000 francs.