Élections communales à Vevey – Le PS part à trois pour se relancer Laurie Willommet, Pierre Butty et le nouveau venu Dominique Besson forment le ticket socialiste pour l’Exécutif. Leur priorité: la relance post-Covid. Karim Di Matteo

Dominique Besson, Pierre Butty et Laurie Willommet seront les candidats du PS à la Municipalité ce printemps. VANESSA CARDOSO

Le PS Vevey a désigné mercredi soir ses trois candidats à la Municipalité 2021-2026: Laurie Willommet, actuelle coprésidente de la section, Pierre Butty, conseiller communal depuis 2006, et le nouveau venu Dominique Besson, habitant à Vevey depuis quelques mois.

Tous trois sont animés par la même certitude: le parti à la rose a sa place au sein de l’Exécutif de la Ville d’Images qui a une longue tradition de gauche. «Vevey a notamment voté très à gauche lors des dernières votations, nous avons une carte à jouer», estime Laurie Willommet.

Diversité de profils

L’enseignante de 29 ans, parallèlement étudiante en «psychologie et éducation», sera la carte jeune. Au parti depuis deux ans, elle veut incarner la nouvelle dynamique du PS après une législature compliquée, marquée par la suspension de son seul municipal, Lionel Girardin, et de gros remous internes à la section et plusieurs changements à sa tête. Déterminée, la candidate entend faire valoir sa polyvalence et «son esprit d’engagement».

De son côté, Pierre Butty sera le candidat de l’expérience. Membre du Conseil communal depuis 2006, qu’il a présidé une année, ce spécialiste en communication et relations publiques de 58 ans a également présidé les commissions de gestion et des finances. Candidat malheureux en 2015, lors de la complémentaire pour remplacer le socialiste Marcel Martin, il se sent prêt à relever le défi après des années de crise politique. «Je suis un modérateur et j’ai le sens de la diplomatie, je pense pouvoir contribuer à calmer le jeu au sein du futur Exécutif.»

Dominique Besson est quant à lui la surprise de dernière minute. «Jeune retraité de 66 ans», l’ingénieur de formation, père de trois garçons, dit avoir du temps à consacrer à sa commune d’adoption, où il réside depuis septembre dernier. Sa dernière fonction de chef de l’instruction du travail pour la Ville de Lausanne lui donne, selon ses termes, «une assez grande expérience dans le domaine de la protection des travailleurs et c’est là une de mes principales motivations à me porter candidat». Le néo-Veveysan revient à la politique après avoir été conseiller communal à Pully de 1994 à 2002.

Une élection à risque

Côté programme, la priorité fait l’unanimité: la gestion post-Covid. «Parce qu’il y a tous ceux dont on sait qu’ils souffrent et ceux dont on n’a pas encore parlé», lance Laurie Willommet. De la quinzaine d’autres points, Pierre Butty extrait «le logement, la protection des femmes et la culture».

Le PS Vevey sort toutefois d’une période délicate, là où ses alliés naturels de gauche semblent pédaler à mille. Avec une élection à risque en vue. Le trio ne souscrit pas. «Pour preuve les nouveaux membres qui nous arrivent», selon Laurie Willommet. Et Pierre Butty de conclure: «L’historique est important, mais maintenant nous regardons vers l’avenir.»