Place financière suisse – Le PS poursuit sa lutte contre le blanchiment d’argent Le Parti socialiste n’est pas près de baisser les bras contre la fraude fiscale. Il exige des améliorations au plus vite. Namya Bourban

Baptiste Hurni (PS/NE) s'exprime lors de la session de printemps des Chambres fédérales, le 2 mars 2022 au Conseil national à Berne. (Photo d’archives) ALESSANDRO DELLA VALLE/KEYSTONE

«Panama Papers», «Paradise Papers», «Pandora Papers», ou encore «Suisse Secrets» plus récemment. Alors que les polémiques financières se suivent et se ressemblent, les socialistes n’en démordent pas: le blanchiment d’argent doit être plus vivement combattu et ce, avec tous les outils dont la Suisse dispose. Le conseil de parti du PS suisse a abordé cette question, parmi d’autres, cette fin de semaine.