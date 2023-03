Débâcle de Credit Suisse – Le PS prend la droite au mot sur la régulation des banques Le parti veut conditionner les 109 milliards de crédit d’engagement de la Confédération à des règles plus strictes pour la place financière. Florent Quiquerez - Berne

La débâcle de Credit Suisse est devenue le sujet numéro un des partis politiques. KEYSTONE

De gauche à droite, les partis se sont accordés pour réclamer une session extraordinaire du parlement sur la débâcle de Credit Suisse. Elle aura lieu entre le 11 et le 14 avril. Mais réussiront-ils à s’entendre? Tous exigent de revoir la stratégie de la place financière et d’adapter la loi «too big to fail», qui touche aux banques systémiques. Et le Parti socialiste a bien l’intention de prendre les partis bourgeois à leur propre jeu pour obtenir des règles plus strictes.