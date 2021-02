Communales au Mont-sur-Lausanne – Le PS remue de vieux souvenirs dans la campagne À l’approche des élections, les Socialistes remettent sur la table les questions de conflits d’intérêts dans l’aménagement du territoire montain. Alain Detraz

Les regroupements de terrains à bâtir du Syndicat d’amélioration foncière, au Mont-sur-Lausanne, refont surface dans la campagne électorale. Odile Meylan-A

La campagne électorale prend une saveur épicée au Mont-sur-Lausanne. Rebaptisé SEL (pour Socialisme Environnement Liberté), le petit groupe PS montain remet sur la table une polémique dont l’origine date de plusieurs décennies, mais qui se matérialise aujourd’hui dans la réalisation d’un vaste remaniement parcellaire. Alors que se négocient par millions des investissements immobiliers, le parti à la rose dénonce «la présence de conflits d’intérêts très préoccupants» en termes d’aménagement du territoire et de la fiscalité pour la prochaine législature. L’attaque vise les partis de centre droit, réunis au sein de l’Alliance montaine.

«Plusieurs candidat·es aux élections, tous membres du regroupement Alliance Montaine, se trouvent impliqués dans la bagarre que mènent les promoteurs immobiliers contre la taxe dédiée au financement des équipements communautaires», dénonce le SEL. La compréhension de cette affirmation passe par le rappel de l’existence d’un immense remaniement parcellaire dont l’issue a été scellée par le Tribunal fédéral après une procédure de 36 ans. Parmi les 180 propriétaires concernés, plusieurs figurent dans les rangs du Conseil et de la Municipalité actuelle.

«Déficit démocratique»

Ce n’est pas la première fois qu’un élu est propriétaire d’un terrain à bâtir. Mais l’enjeu réside dans les équipements qui serviront la dizaine de quartiers à construire. La Commune compte bien faire payer aux promoteurs une part de ces tuyaux et autres raccordements routiers. Or, une part d’entre eux s’y oppose. Si la procédure en cours se termine en défaveur de la Commune, l’argent de tous les contribuables servira à payer des équipements qui bénéficieront avant tout aux promoteurs. Et il semble que la spéculation batte son plein. «On parle de tarifs immobiliers proches des 12’000 francs le mètre carré», évoque Olivier Maggioni pour le SEL.

La situation avait déjà été publiquement dénoncée par un lanceur d’alerte en 2018, qui dénonçait un déficit démocratique. Au Conseil communal, l’affaire dénoncée par ce «corbeau» avait amené l’aile gauche du plénum à proposer l’établissement d’un registre des intérêts, combattu et enterré par le centre droit, aujourd’hui réuni sous la liste de l’Alliance montaine.

«Nous irons jusqu’au bout pour que les promoteurs participent au financement des équipements collectifs.» Laurence Muller-Achtari, municipale en charge de l’Urbanisme et de la promotion immobilière

Municipale et candidate de cette liste, Laurence Muller-Achtari est également à la tête de l’Urbanisme, qui gère ce dossier. À titre personnel, elle n’est pas impliquée. «Aucun de mes colistiers à la Municipalité n’est impliqué, assure l’édile. Quant au Conseil communal, il comprend effectivement des familles qui ont la possibilité de réaliser des terrains aujourd’hui, mais ce n’est pas surprenant en regard de l’ampleur de ce remaniement.» Elle précise que plusieurs élus actuels ne se représentent pas en raison de cette situation.

Quant à savoir qui paiera la facture des équipements collectifs des constructions à venir, Laurence Muller-Achtari est catégorique: «Nous irons jusqu’au bout pour que les promoteurs participent à leur financement.»