Élection au Conseil d’État vaudois – Le PS représente ses trois ministres Nuria Gorrite, Cesla Amarelle et Rebecca Ruiz sollicitent un nouveau mandat au gouvernement vaudois. Renaud Bournoud

Cesla Amarelle, Nuria Gorrite et Rebecca Ruiz. ARC/Jean-Bernard Sieber

On reprend les mêmes et on recommence. Sans grande surprise, les trois conseillères d’État socialistes sont candidates à leur propre succession pour les élections cantonales de mars 2022. Nuria Gorrite (51 ans), présidente du gouvernement, Cesla Amarelle (48 ans), cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ainsi que Rebecca Ruiz (39 ans), cheffe du Département de la santé et de l’action sociale, ont officialisé jeudi matin leur candidature à l’élection du Conseil d’État.

Le congrès d’investiture devrait être une formalité. Il faut dire que, contrairement aux libéraux-radicaux vaudois, les camarades ont su renouveler de manière régulière leurs représentants au Château cantonal. Nuria Gorrite est entrée au gouvernement en 2012. Elle sollicite un troisième mandat, qui sera probablement le dernier. Élue en 2017, Cesla Amarelle n’a qu’une législature dans les jambes, et Rebecca Ruiz a succédé à Pierre-Yves Maillard en 2019.

La gauche est majoritaire au Conseil d’État vaudois depuis l’élection de la Verte Béatrice Métraux en décembre 2011. L’année prochaine, les trois candidates PS devraient de nouveau s’allier dès le premier tour avec un écologiste. Le député Vert Vassilis Venizelos s’est déjà déclaré candidat.

