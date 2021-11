Élections cantonales vaudoises 2022 – Le PS se met en ordre de marche pour les élections cantonales Le parti repart en campagne avec ses trois conseillères d’État. Renaud Bournoud

Rebecca Ruiz, Nuria Gorrite et Cesla Amarelle. Keystone/Jean-Christophe Bott

Les socialistes vaudois ont désigné à l’unanimité leurs trois candidates pour les élections cantonales de mars 2022. Réunis samedi en congrès extraordinaire à Lausanne, quelque 250 délégués ont officiellement investi Nuria Gorrite (51 ans), présidente du Conseil d’État, Cesla Amarelle (48 ans), cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ainsi que Rebecca Ruiz (39 ans), cheffe du Département de la santé et de l’action sociale. À moins d’un coup de chaud lors de l’AG des Verts le 20 novembre, la gauche gouvernementale vaudoise devrait présenter son traditionnel ticket rose-vert de quatre candidats (3+1) au Conseil d’État dès le premier tour. L’objectif est, bien sûr, de conserver la majorité de gauche à l’Exécutif cantonal, mais aussi de tirer leur liste au Grand Conseil.

«Candidates populaires»

Régional de l’étape, le syndic de Lausanne Grégoire Junod a adressé un mot de bienvenu au congrès et aux trois candidates: «Nos trois sortantes sont solides et populaires, cela va être un moteur important pour ces élections.» Jessica Jaccoud, présidente du PSV, a embrayé: «Elles ont été le visage de la gestion exemplaire de la crise du Covid.»

Les trois candidates ont eu dix minutes chacune pour «convaincre» les délégués. Rebecca Ruiz a qualifié la prochaine législature de «charnière»: «Il faut prendre garde à ce que les changements climatiques n’augmentent pas les inégalités. Il sera nécessaire d’investir massivement.» Sa colistière Cesla Amarelle a relevé que dans le contexte de crise actuelle, «nous avons plus que jamais besoin d’une société basée sur les connaissances et la formation». Il est revenu à la présidente du Conseil d’État d’allumer le camp bourgeois: «Les recettes de la droite ne feront que renforcer les crises sociales, a asséné Nuria Gorrite en pointant les baisses fiscales demandées. Nous nous essayons de recoudre, de relier, et non de diviser la société comme le fait la frange la plus dure de la droite.»

«Exister»

Hormis les formalités pour le Conseil d’État, le congrès a aussi finalisé le programme électoral du PS. La présidence du parti l’a voulu plus court, avec moins de mesures que le précédent. Les délégués ont tout de même ajouté un chapitre «Exister» par 78 voix contre 77. Cet amendement inscrit dans le programme PS «le maintien des écosystèmes et la pérennité de toutes les formes de vie sur terre».

Journaliste à la rubrique vaudoise de «24 heures» depuis 2012. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.