Crise sanitaire – Le PS s’inquiète de potentielles dérives sectaires Deux interpellations déposées au Grand Conseil vaudois et au Conseil communal de Lausanne demandent de prêter une attention particulière aux risques d’abus et de manipulations de personnes fragilisées psychologiquement. Romaric Haddou

Une «salle des miroirs» trouvée en 1994 dans la cave d’une ferme appartenant à l’Ordre du Temple Solaire. KEYSTONE

La crise sanitaire profiterait aux dérives sectaires. C’est ce qu’affirmait, fin février, le gouvernement français et c’est ce que craint, ici, le Parti socialiste. Deux interpellations viennent d’être déposées au Grand Conseil vaudois et au Conseil communal de Lausanne. Objectif: identifier le phénomène et interroger les moyens de lutte. Sauf qu’à la différence de la France, la Suisse ne recense officiellement aucune «secte». En droit, cette catégorie n’existe pas. «Avec la fluidité du monde actuel, l’absence d’une liste figée ne pose pas de problème, estime le conseiller communal lausannois Benoît Gaillard. Ce qui me gêne par contre, c’est l’absence d’une définition, certes générale mais dont on voit vers quels types de délits pénaux elle peut conduire.»