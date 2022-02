Politique inclusive à Lausanne – Le PS veut des toilettes et des vestiaires non genrés dans les écoles Un élu demande à la Ville d’opter pour des aménagements adaptés aux personnes non binaires et trans lorsqu’elle rénove ou construit un établissement. Ce sera le cas. Romaric Haddou

Exemple d’infrastructure sans différence de genre dans une école genevoise. Laurent Guiraud

Le Parti socialiste lausannois aimerait que les toilettes et les vestiaires des bâtiments communaux «ne constituent plus un obstacle pour les personnes non binaires et trans». La Ville doit réfléchir à des aménagements inclusifs dans les lieux accueillant du public, explique le conseiller communal Samuel de Vargas dans un postulat.