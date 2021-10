«Pandora Papers» – Le PS veut s’attaquer aux avocats La gauche demande un durcissement de la loi sur le blanchiment. Autour du monde, les révélations des «Pandora Papers» provoquent des remous. Thomas Knellwolf , Bernhard Odehnal

Le PS – ici son coprésident Cedric Wermuth, Jacqueline Badran, Roger Nordmann et Fabian Molina – veut serrer la vis aux concepteurs de montages offshore. KEYSTONE

La réaction ne s’est pas fait attendre. Quelques heures seulement après les révélations des «Pandora Papers», lors d’une conférence de presse virtuelle, le Parti socialiste suisse a dégainé une initiative parlementaire. Elle vise à étendre les obligations de la Loi sur le blanchiment d’argent aux avocats et fiduciaires. Soit précisément ce que demandait la réforme qui a échoué au parlement au printemps dernier. «De nombreux avocat-es et conseiller-ères suisses aident les superriches et les despotes à cacher leur argent au fisc, infligeant des dommages considérables à leurs populations», accuse ce texte qui sera déposé prochainement.