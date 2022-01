Initiative populaire vaudoise – Le PS veut un congé parental de 34 semaines Il l’avait inscrit dans son programme électoral, le Parti socialiste vaudois et ses alliés lancent la récolte de signatures pour épaissir leur campagne. Vincent Maendly DÉVELOPPEMENT SUIT

Présidé par Jessica Jaccoud, le Parti socialiste vaudois a lancé vendredi matin son initiative pour un congé parental. ARC Jean-Bernard Sieber

Le Parti socialiste vaudois a officiellement lancé vendredi matin la récolte de signatures pour son initiative populaire demandant un congé parental de 34 semaines. La démarche est notamment soutenue par les Verts vaudois, le POP, SolidaritéS, le Parti pirate et diverses associations telles que la faîtière Familles arc-en-ciel ou Maenner.ch.

Le texte propose d’inscrire dans la loi vaudoise le droit à 16 semaines de congé maternité et à 14 semaines pour l’autre parent. Auxquelles s’ajouteront quatre semaines à se répartir entre l’un et l’autre selon des modalités que pourrait décider le Conseil d’État.

Financement tripartite

Le financement est imaginé de manière tripartite sur le modèle «éprouvé» des PC Familles notamment, indique la présidente du PS vaudois, Jessica Jaccoud: «C’est-à-dire via le ménage courant de l’État au travers de la facture sociale et une contribution des employeurs et des employés.» Le coût est estimé par le comité à 136 millions de francs par année en extrapolant les chiffres des congés maternité et paternité, et la participation des employés serait plafonnée à une cotisation de 0,2% des salaires et revenus déterminants.

Le comité a désormais jusqu’au 16 mai pour récolter 12’000 signatures.

