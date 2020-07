À neuf mois des élections – Le PS Vevey éjecte sa présidente Muriel Higy-Schmidt sera remplacée par un duo: l’«ancien» Julien Rilliet et la néophyte Laurie Willommet. Ces derniers veulent instaurer «une nouvelle dynamique en vue des générales de 2021», à risque pour les socialistes. Karim Di Matteo

L’ancien vice-président Julien Rilliet, démissionnaire en 2018 sur fond de dissensions au sein du PS Vevey, est de retour. Il sera épaulé par le néophyte Laurie Willommet. Exit donc la présidente Muriel Higy-Schmidt. Eddie Mottaz/DR

Le PS Vevey n’en finit plus de faire «table rase», comme elle l’écrivait en 2018 au moment de la démission en bloc de l’ancien comité et la nomination de Muriel Higy-Schmidt à la présidence. Depuis lundi, c’est le retour de flammes. La conseillère communale de 50 ans, en délicatesse avec une partie de sa section, a été éjectée au terme de l’assemblée de section. À sa place, un duo: Julien Rilliet, conseiller communal et vice-président démissionnaire il y a deux ans, et une nouvelle en politique, Laurie Willommet, 28 ans, enseignante à l’école primaire et secondaire de Vevey et étudiante en Master en psychologie et éducation.