Football – Le PSG et le Real débutent par une victoire Pour la première journée de Ligue des champions, les Parisiens ont battu la Juventus et les Madrilènes ont gagné à Glasgow contre le Celtic.

Kylian Mbappé (à dr.), ici à la lutte avec Juan Cuadrado, a marqué les deux buts parisiens. AFP

La victoire, une première période maîtrisée, puis une fin de match un peu moins sereine: Paris a réussi sa mise en route continentale à domicile contre la Juve, même si tout n’a pas été aussi parfait que le doublé spectaculaire de Mbappé.

Plus inspiré sur le terrain que la veille en conférence de presse, où son fou rire sur les questions environnementales a suscité une controverse jusqu’au sommet du gouvernement français, l’attaquant-star du PSG n’a pas semblé perturbé par la polémique.

Une louche splendide de Neymar dans la surface lui a permis d’ouvrir le score de volée (5e). Puis l’attaquant français a combiné sur la droite avec Achraf Hakimi, doublant la mise au bout d’un joli une-deux (22e).

Le Parc des Princes a scandé son nom, une douce musique aux oreilles du champion du monde après 24 heures de controverse extra-sportive.

Première victoire de son histoire contre la Juve

Mais Mbappé a aussi péché par manque d’altruisme, oubliant Neymar démarqué (51e), et cela a sans doute permis aux Turinois de réduire le score: Weston McKennie a surgi de la tête après une mauvaise sortie de Gianluigi Donnarumma (53e) et la fin de match a été plus brouillonne.

Au moins l’essentiel est-il accompli pour les Parisiens (3 pts), qui battent la Juventus Turin pour la première fois de leur histoire et alimentent leurs rêves de gloire continentale. Ils rejoignent en tête du groupe H l’équipe de Benfica (3 pts), victorieuse 2-0 du Maccabi Haïfa, adversaire du PSG la semaine prochaine.

Le Real gagne mais perd Benzema

Le Real Madrid a idéalement lancé la défense de son titre de champion d’Europe en dominant le Celtic Glasgow (3-0), mais a perdu Karim Benzema, sorti blessé à la demi-heure de jeu. Le tout récent meilleur joueur de l’année UEFA a l’air de s’être blessé tout seul au genou droit, à la 26e minute.

Après avoir essayé pendant quelques minutes de poursuivre, faisant quelques exercices de flexion lors des arrêts de jeu, il a jeté l’éponge, remplacé à la 30e minute par Eden Hazard.

Un vrai coup dur pour les Madrilènes qui perdent le grand artisan de leur 35e titre national et de leur 14e sacre européen de mai dernier, avec 44 buts en 46 matches.

Favori pour remporter, à 34 ans, son premier Ballon d’Or, mi-octobre, et surtout à deux mois et demi du début du Mondial au Qatar, la gravité de sa blessure sera scruté avec angoisse aussi bien à Madrid qu’en France.

Bousculés en première mi-temps, les Madrilènes ont fait la différence en deuxième mi-temps grâce à Vinicius (56e), Luka Modric (60e) et Eden Hazard (77e). Après plusieurs saisons gâchées par les blessures, le Belge a dû savourer ce moment à sa juste valeur.

Surprise dans l’autre match du groupe qui a vu Leipzig s’incliner à domicile contre le Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens se sont imposés 4-1 en Allemagne.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.