Vous souvenez-vous, il y a sept ans, des débuts de la campagne pour les primaires républicaines à l’élection présidentielle américaine? Un certain Donald Trump focalisait l’attention, et dans les portraits généralement ricanants qu’on lisait de lui, un trait de caractère revenait souvent: sa passion pour Twitter. C’était «Monsieur 140 signes», longueur maximale d’un post, à l’époque. L’idée qu’un futur président s’exprime en messages sommaires de quelques dizaines de mots, cela paraissait inimaginable, le signe d’une impensable régression intellectuelle.

Aujourd’hui, tous les dirigeants de la planète s’expriment sur Twitter. Tous les politiciens aussi, même ceux qui ne dirigent rien. Ils y font parfois passer leurs idées, mais ils réagissent surtout à ce qui fait le buzz, à la polémique du jour, l’indignation du moment. Les réseaux sociaux ne résument pas le débat public, mais ils en sont une matrice essentielle, surveillée comme le lait sur le feu par les médias.

La polémique sur les jets privés du club de football Paris Saint-Germain est une belle illustration de ces interactions entre twitter, les médias et le monde politique. Tout commence par un tweet anodin du service de communication du club, samedi, qui filme un joueur: «Bonne ambiance dans l’avion direction Nantes.» C’est sympa, mais raté, car des supporters s’étonnent que pour un tel déplacement, le club préfère un jet privé au train.

Le patron des TGV flaire la bonne occase et publie le lendemain un tweet où il rappelle aux responsables du club que Nantes est à moins de deux heures de Paris. «Je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins», écrit-il.

C’est lundi soir que tout explose, quand un journaliste demande d’un air innocent à l’entraîneur du club et à son joueur star Kylian Mbappé: «Prendre le train, est-ce que c’est une question que vous vous posez?» La réponse est stupéfiante. Mbappé s’écrase de rire, comme si c’était totalement loufoque, et l’entraîneur plaisante en affirmant qu’ils vont «voir si on peut pas se déplacer en char à voile».

Les politiques s’en mêlent

Là, c’est le buzz. Filmée par le journaliste, la scène dévoile tellement crûment l’inconscience de Mbappé et l’arrogance de l’entraîneur que le jour suivant, la ministre des Sports, la maire de Paris et même la première ministre les rappellent à l’ordre. «Je pense qu’il est important qu’ils réalisent dans quel monde on est», réagit sèchement Élisabeth Borne.

Finalement, l’entraîneur a reconnu «une blague de mauvais goût». «Ici, au PSG, on n’est pas hors-sol, affirme-t-il, on fait très attention évidemment au climat». Fin de la polémique. Sur Twitter du moins, car dans la réalité, c’est un peu plus complexe: on ne sait toujours pas s’ils songent à prendre le train, mais on sait en revanche que Lionel Messi, une des stars de l’équipe, a fait voler son jet privé 52 fois depuis le mois de juin. C’est peut-être sa manière de garder les pieds sur terre.

