Syndicature de Payerne – Le PSIP Eric Küng signe l’impossible et déboulonne le PLR Dans un fief où le PLR détient la double majorité, le candidat du Parti Socialiste et Indépendants de Payerne succède à Christelle Luisier à la syndicature avec 54,6% des voix. André Bersier en décroche 38,5%. Sébastien Galliker

Pour les dix derniers mois de la législature, le PSIP Eric Küng succédera à Christelle Luisier à la syndicature de Payerne. Il célèbre ici son élection avec ses partisans. CHANTAL DERVEY

Tout est possible. Tel était le slogan de campagne du Parti Socialiste et Indépendants de Payerne (PSIP), derrière la personne d’Eric Küng pour l’élection complémentaire à la syndicature provoquée par l’accession de la PLR Christelle Luisier au Conseil d’État. Et dans un fief où le PLR détient une confortable double majorité à l’exécutif (quatre élus sur cinq) comme au législatif (38/70), celui qui est municipal depuis 2006 a réussi l’impossible, dimanche. Avec 1291 suffrages (54,6%), il devance nettement son concurrent PLR André Bersier, qui en a décroché 852 (38,5%). La participation s’est élevée à 37,9% (2432 bulletins rentrés), dont 126 bulletins blancs (5,3%).