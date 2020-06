Aquarium-vivarium à Lausanne – Le public a fini par soutenir Aquatis L’appel aux dons du centre de l’eau douce, qui a rouvert samedi, n’avait pas tout de suite séduit. Finalement, la récolte se situe entre 30’000 et 40’000 francs. Philippe Maspoli

Lausanne, 07 novembre 2018, Bilan après une année d'exploitation du centre Aquatis. ©Florian Cella/24Heures VQH

L’aquarium-vivarium consacré aux biotopes de l’eau douce, fermé depuis le 13 mars à cause de la crise du Covid-19, devait rouvrir lundi 8 juin. L’événement a finalement eu lieu samedi 6 juin. Les décisions du Conseil fédéral ont permis au centre de l’eau douce d’inviter un peu plus tôt que prévu le public à retrouver les 10’000 poissons et la centaine de reptiles, ainsi que quelques mammifères à poil, réunis à Vennes, dans les hauts de Lausanne. «Il n’était pas possible de déplacer des ateliers qui démarreront le week-end du 13 au 14 juin. Mais nous étions prêts et nous avons profité de l’occasion pour nous lancer», déclare le nouveau directeur, Michel Ansermet.