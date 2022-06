Musées lausannois – Le public est enfin monté à bord de Plateforme 10 Après sept ans de chantier, le MCBA, Photo Elysée et le mudac se retrouvent réunis devant la gare. L’occasion de faire ressurgir le passé, mais aussi de créer de nouveaux souvenirs. Reportage. Geoffroy Brändlin

Inauguration du quartier des arts «Plateforme 10», qui réunit le MCBA, Photo Elysée et le mudac, à Lausanne, ce samedi 18 juin. PATRICK MARTIN/24HEURES

9h58. C’est l’heure de départ du S4 en direction d’Allaman. On entend son crissement sur les rails. Deux minutes plus tard, le week-end inaugural de la Plateforme 10 sera lancé sous la canicule. Aujourd’hui, à l’instar des trains de passage par la gare de Lausanne, les visiteurs vont défiler par milliers. Et les trains y seront partout : en photo, en tableau, en sculpture. Et sans aucun retard.