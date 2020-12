Athlètes en détresse – Le public se délecte des défaillances en direct Les sports d’endurance ont acquis une partie de leur renommée grâce à des séquences de ruptures physiques spectaculaires. Pourquoi une telle fascination? Pierre-Alain Schlosser

Casque mal ajusté, visage crispé et bouche ouverte: le Slovène Primoz Roglic a perdu le maillot jaune du Tour de France après avoir vécu l’enfer sur sa bicyclette. AFP

La scène se passe en 1984. Dans les derniers hectomètres du marathon des JO de Los Angeles Gabriela Andersen-Schiess titube. Le haut du corps penché de côté, la Zurichoise de 39 ans zigzague. Ses jambes ne répondent plus, mais la ligne d’arrivée se trouve juste devant elle. Alors, la marathonienne force son corps pour boucler son pensum, lequel fera d’elle une véritable héroïne. Tous ceux qui ont vécu cette arrivée dramatique s’en souviennent encore, des années plus tard.

La déshydratation reste l’ennemie des athlètes d’endurance. Pourtant mieux préparés et mieux suivis qu’en 1984, les sportifs d’aujourd’hui ne sont pas à l’abri d’une défaillance «à la Gabriela Andersen-Schiess». On l’a vu à Rio avec le marcheur français Yohann Diniz, en tête du 50 km. Le recordman du monde a d’abord connu des problèmes intestinaux, avant de s’effondrer au sol, victime d’un malaise en pleine course. Des images atroces où la vie du sportif était clairement engagée.