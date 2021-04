Européens de voile au Portugal – Nils Theuninck décroche une médaille historique Le navigateur de Pully a remporté le bronze lors du championnat d’Europe de Finn, à Vilamoura. Aucun Suisse n’avait réalisé une telle performance depuis Othmar Mueller von Blumencron, en 1990. Pierre-Alain Schlosser

En pleine forme, Nils Theuninck tentera de décrocher un ticket olympique à Porto, dans deux semaines. Joao Costa Ferreira/LDD

Nils Theuninck a remporté le bronze européen en catégorie Finn, à Vilamoura (Portugal). Aucun Suisse depuis Othmar Mueller von Blumencron (bronze à Hayling Island, UK, en 1990) n’avait réalisé une telle performance lors d’un championnat continental. C’est dire si le Pulliéran de 24 ans tient la grande forme.

«C’est rassurant de voir que même en ne rendant pas une copie parfaite, j’arrive à me hisser sur le podium.» Nils Theuninck, médaillé de bronze du championnat européen de Finn

«Je suis content de ma performance, raconte le navigateur par téléphone. Toutefois, je n’ai pas encore l’esprit à la célébration. Car j’ai toujours comme objectif de sélectionner la Suisse pour les JO.» Le Vaudois aura une ultime chance de valider son ticket pour Tokyo, du 3 au 12 mai à Porto, à l’occasion du championnat du monde. L’heure n’est donc pas à la fête.

Toujours au Portugal, le sociétaire du Club nautique de Pully et du Gstaad Yacht Club a le regard rivé sur cet objectif. «Je me suis entraîné très dur durant la période de Covid, avec une nouvelle approche beaucoup plus tournée vers la performance. Le championnat européen était la première rencontre face à tous mes concurrents. C’était un vrai test. Mon esprit de compétiteur cherchait la meilleure performance, mais l’idée première était de continuer de s’entraîner pour être le plus performant possible en vue du championnat du monde.»

La vitesse est là

Résultat: outre la médaille de bronze, Nils Theuninck a pu constater que la vitesse était au rendez-vous. Mais qu’il devait encore améliorer certains détails. «C’est rassurant de voir que même en ne rendant pas une copie parfaite, j’arrive à me hisser sur le podium.»

Mardi, le navigateur partira pour deux semaines d’entraînement à Porto. Pour lui, la donne est simple: dix nations seront en concurrence pour aller décrocher la dernière place européenne qualificative pour les Jeux. «À mon avis, il faudra se retrouver dans le top 5 mondial pour pouvoir être le meilleur pays européen encore non qualifié, estime le champion du monde U16 de Laser 4.7 et médaillé de bronze U21 de Laser Standard. Le deuxième pays non qualifié est l’Espagne qui a terminé 4e des Européens, juste derrière moi. La bataille sera belle!»

Troisième à Vilamoura derrière des concurrents hongrois et britannique, Nils Theuninck sent qu’il a le vent en poupe. Au propre, comme au figuré. «Aujourd’hui, je sens que j’ai le niveau pour faire partie des meilleurs du monde. À moi de le prouver dans deux semaines. Il y a encore la Croatie et la France qui ont une petite chance de se qualifier pour Tokyo, mais à mon avis, le dernier ticket devrait revenir à la Suisse ou à l’Espagne.»

