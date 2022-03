2022, Année du vélo – Le «pumptrack» itinérant pris d’assaut par les enfants Le circuit pour vélos, skates et trottinettes qui se baladera dans le canton cette année a démarré sa tournée samedi à Échallens. Sylvain Muller

Le circuit de pumptrack du Service de l’éducation physique et du sport est à Échallens jusqu’à fin mars. Il sillonnera ensuite le canton. FLORIAN CELLA

Quand une idée est bonne, pas besoin de grande campagne de communication. Ainsi, la semaine passée, lorsque le Canton a installé son pumptrack mobile sur la place du Pont à Échallens, les enfants des quartiers environnants ont immédiatement pris d’assaut avec leurs vélos et leurs trottinettes ce parcours en boucle constitué de bosses et de virages relevés.

Après un mois dans le Gros-de-Vaud, l’installation sportive s’en ira du côté de Vevey en avril, Montreux le mois suivant, puis Nyon (juin), Lausanne (juillet), Yverdon-les-Bains (août), Morges (septembre) et Cudrefin (octobre).

Année du vélo

L’idée de ce pumptrack itinérant est née dans le cadre des réflexions autour de «2022, Année du vélo dans le canton de Vaud» . Cette opération lancée conjointement par le Canton, la Ville de Lausanne et la Ville d’Aigle en décembre dernier noue la gerbe autour d’un empilement d’événements: les 20 ans du Centre mondial du cyclisme à Aigle, les 75 ans du Tour de Romandie, le passage du Tour de France et l’organisation du premier Tour de Romandie féminin.

Avec ses événements propres, «2022, Année du vélo dans le canton de Vaud» veut étendre la fête au-delà du sport d’élite tout en faisant la proposition de l’activité physique. Un concept qui ne pouvait que séduire à Échallens, où l’on vit avec un très actif vélo-club local. «Dès qu’on nous a signalé l’existence de ce pumptrack, nous avons contacté le Service de l’éducation physique et du sport pour qu’il s’arrête chez nous, expliquait samedi lors de l’inauguration de la tournée la municipale Corinne Sauty. Avec une étape en boucle du Tour de Romandie autour d’Échallens le 28 avril et la Rando des blés le 19 juin, nous aurons aussi une Année du vélo dans le Gros-de-Vaud!»

Le conseiller d’État Philippe Leuba et la municipale d’Échallens Corinne Sauty ont officiellement lancé samedi dans le Gros-de-Vaud le «Pumptrack Tour 2022». Avec eux sur la photo, deux jeunes Challensoises: Cléa et Norah. FLORIAN CELLA

«Je constate avec intérêt que ce «pumptrack» touche un public plus large et plus diversifié qu’un skatepark.» Serge Bornick, syndic d’Échallens

Pour les autorités locales, le passage de l’installation permet aussi de tester son succès. «Cela s’inscrit idéalement dans nos réflexions en cours autour des infrastructures de loisirs dans la commune, constatait samedi à l’issue de la partie officielle le syndic d’Échallens Serge Bornick. Nous avons reçu différentes demandes, notamment pour un skatepark. Mais je constate avec intérêt que ce pumptrack touche un public plus large et plus diversifié.»

Si la mise à disposition de l’infrastructure est gratuite pour les Communes, une somme de 1000 francs est demandée pour participer aux frais de montage et démontage, ces opérations étant assurées par la fondation Olbis Les Ateliers au Mont-sur-Lausanne, spécialiste de la réinsertion professionnelle. À relever encore que le pumptrack poursuivra ses pérégrinations à travers le canton au-delà de 2022 et que les Communes intéressées à l’accueillir peuvent se manifester.

Lancement du «Pumptrack Tour 2022» samedi 5 mars 2022 à Échallens. FLORIAN CELLA Lancement du «Pumptrack Tour 2022» samedi 5 mars 2022 à Échallens. FLORIAN CELLA Lancement du «Pumptrack Tour 2022» samedi 5 mars 2022 à Échallens. FLORIAN CELLA 1 / 5

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.