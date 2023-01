Avifaune broyarde – Le pygargue du Fanel ravit plus les pêcheurs que les ornithologues Relâché l’été dernier à Sciez, en Haute-Savoie, le jeune aigle friand de cormorans semble se plaire sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Frédéric Ravussin

Quatre jeunes pygargues à queue blanche ont été relâchés en Haute-Savoie l’été dernier. Deux d’entre eux ont franchi la frontière. Image d’illustration. GETTY IMAGE

Une imposante silhouette ailée plane depuis quelques mois sur la réserve naturelle du Fanel, à l’extrémité orientale du lac de Neuchâtel. Celle d’un pygargue à queue blanche. Cet immense rapace – ni plus ni moins que le plus grand oiseau d’Europe après certains vautours et le cygne tuberculé – semble en effet se plaire tout près de l’embouchure du canal de la Broye, où il a été aperçu pour la première fois à la fin du mois d’août dernier.