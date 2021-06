Feux criminels dans la Broye – Le pyromane prend 10 ans pour les douze incendies de 2017 Les juges fribourgeois ont balayé les doutes soulevés par la défense. La condamnation du Broyard de 25 ans est assortie d’un traitement thérapeutique institutionnel. Benjamin Pillard

L’un des incendies, survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, avait complètement détruit deux bâtisses de l’Institut équestre national d’Avenches (IENA). Philippe Maeder

«Le bilan de cette folie incendiaire et dévastatrice est extrêmement lourd. Il avait créé une psychose telle dans le milieu paysan que des policiers supplémentaires avaient dû être engagés chaque nuit pour prévenir de nouveaux incendies.» Par la voix de son président Jean-Benoît Meuwly, le Tribunal fribourgeois de la Broye a rendu son verdict ce lundi à l’encontre du jeune homme incarcéré depuis l’été 2017, lorsque douze feux avaient été boutés en l’espace de quatre nuits, dans un rayon de quelques kilomètres autour de Payerne et d’Avenches. Des dizaines d’habitants avaient été évacués in extremis – notamment dans l’immeuble de l’accusé, sis dans le village de Dompierre (FR). Au total, vingt-trois chevaux avaient péri dans une écurie de l’Institut équestre national (IENA), ainsi que 55 bovins dans des exploitations agricoles de la région.