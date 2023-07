Délit de chauffard – Le Qatari flashé 17 fois a été condamné à 2 ans avec sursis Auteur de multiples délits au volant de sa Bentley en 2022, le jeune membre de la famille régnante du Qatar s’est engagé à verser 50’000 francs à une œuvre. Dominique Botti

Le chauffard qatari, en vacances dans le canton en 2022, vient d’être condamné par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. VQH

Pas certain que ce jeune Qatari (né en 1997) garde un bon souvenir de son passage dans le canton de Vaud. Domicilié à Doha, l’homme pensait faire un peu de tourisme en Suisse en 2022. Pour cela, il conduisait une Bentley Bentayga immatriculée dans la péninsule Arabique. Du 19 au 24 mai, il a été flashé 17 fois, principalement dans l’arc lémanique entre Clarens et Chambésy (GE), avant d’être arrêté. Son bolide a été séquestré. Le 30 juin, le chauffard a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nyon à 24 mois de prison – moins 1 jour de détention préventive – avec sursis pendant une durée de trois ans.

«Peine juste et adéquate»

«Le Ministère public est satisfait d’avoir été suivi dans son réquisitoire, la peine infligée lui apparaissant juste et adéquate», commente le procureur chargé du dossier, Johann Baruchet. La justice vaudoise a hérité de ce dossier, les dépassements les plus élevés ayant été commis sur son territoire. Le 23 mai 2022, par exemple, les radars fixes ont surpris le conducteur sept fois en une journée. À 2 h 55, il avait été surpris à 210 km/h sur l’autoroute A1 à la hauteur d’Eysins. Plusieurs de ces infractions sont des cas dits «Via sicura», soit des violations qualifiées de graves par la loi sur la circulation routière.

Le magistrat avait annoncé dans ces colonnes ne vouloir accorder aucun traitement de faveur. Il faisait allusion à la filiation du condamné, qui porte le patronyme prestigieux Al-Thani, celui de la famille régnante du Qatar, au pouvoir depuis 1868. Le directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, Hasni Abidi, avait alors précisé que le personnage ne se trouvait pas dans la ligne directe de la succession et que cet émirat du Golfe allait donc considérer cette affaire comme un regrettable fait divers.

Lourde amende

Le jeune homme – qui n’était pas présent à son procès – s’est par ailleurs engagé à verser 50’000 francs à une fondation qui œuvre pour la sécurité routière en Suisse. Rien ne dit qu’il ait déjà choisi l’œuvre en question ou versé la somme. Le chauffard a également été condamné à une amende de 10’000 francs et à payer les frais de procédure (plus de 10’000 francs). Le séquestre sur sa voiture a été levé. A-t-il fait appel? Contacté, son avocat n’a pas répondu à nos sollicitations.



