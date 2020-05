Aménagement – Le quai Bezanson-Hugues s’offre des terrasses d’été d’exception Cet étroit passage de la Rive gauche se visite plus que jamais comme un salon des arts ménagers au bord du Rhône. Fiche technique. Thierry Mertenat

Genève, le 9 mai 2020. L’herbe, la vraie, pousse entre les pavés du quai Bezanson-Hugues, au pied de la nouvelle terrasse d’été. Pierre Albouy

On s’inquiétait un peu de leur disparition. Et voilà qu’ils viennent de réapparaître, comme si le quai Bezanson-Hugues ne pouvait plus se passer d’eux. Les igloos allaient par huit, ils ne sont plus que deux, mais leur forme sphérique a pris du volume, le diamètre de l’alcôve s’est agrandi, le cocon intérieur est généreux, le toit composé de deux demi-sphères s’adapte à une vision estivale et ensoleillée.