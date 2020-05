Exit le transit – Le quai Perdonnet de Vevey fermé cinq mois La Municipalité à décidé de boucler l’accès et libérer pour diverses raisons le domaine public de tout trafic automobile. Christophe Boillat

Le quai Perdonnet à Vevey relie la place du Marché à Entre-deux-Villes. DR

Dès ce jeudi et jusqu’au 31 octobre, la circulation sur le quai Perdonnet de Vevey, entre la place du Marché et l’intersection de la rue de l’Hôtel-de-Ville, sera interdite. Et donc réservée aux piétons et aux cyclistes.

La Municipalité entend en cette phase de déconfinement libérer de l’espace public. Plusieurs raisons ont amené à cette décision: extension des terrasses des établissements publics, distance sociale en lien avec la crise sanitaire du Covid-19, facilitation de l’usage de la mobilité douce à pied ou à vélo.

L’arrivée des beaux jours et l’extension des terrasses des établissements publics

constituent des enjeux de taille. Municipalité de Vevey

Les autorités sont conscientes que l’arrivée des beaux jours et l’usage plus poussé des terrasses des nombreux établissements publics vont constituer un enjeu de taille ces cinq mois à venir dans le but de maintenir les distances physiques sur ce domaine public toujours très fréquenté.

Autres mesures à l’étude

L’exécutif n’en restera probablement pas là. D’autres mesures visant le même but sont en effet d’ores et déjà à l’étude, concluent les édiles dans un communiqué envoyé ce mercredi.