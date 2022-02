Cohabitation compliquée – Le quart des alpages jurassiens est vulnérable face au loup Après les nombreuses attaques du grand prédateur en 2021, les premières conclusions de l’analyse conduite par le Canton ne sont guère étonnantes. Frédéric Ravussin

Les alpages de la vallée de Joux, ici celui des Croisettes, ont fait l’objet de nombreuses attaques de loups en 2021. Odile Meylan

Un quart des alpages situés dans la zone sud du Jura vaudois sont très vulnérables face à d’éventuelles attaques du loup. C’est ce qui ressort de l’analyse commandée par le Département de l’environnement et de la sécurité l’automne dernier à la suite de discussions avec les éleveurs de bétail.

Ces derniers ont été informés jeudi de ces premiers résultats. L’analyse de vulnérabilité s’est portée sur 1049 alpages situés dans les Alpes et dans le Jura. Quelque 15% d’entre eux doivent être considérés comme vulnérables. Mais ce chiffre augmente à 25% si l’on se concentre sur la zone d’étude prioritaire: le massif jurassien de La Dôle-Vallorbe, où de nombreuses attaques ont eu lieu depuis le début de l’été dernier.

Différents critères ont été pris en compte pour cette étude: présence ou non de jeunes bovins âgés de moins de 1 an, d’ovins ou de caprins, et de vaches mères en suffisance ou non. La taille des parcs, la possibilité de loger le bétail dans les étables de même que la présence d’un berger ont aussi été prises en considération.

Les résultats indiquent clairement qu’il y a lieu de prendre des mesures pour diminuer cette vulnérabilité importante des animaux de rente. Les pistes de réflexion évoquées doivent aussi rendre possible la cohabitation entre activités humaines et grands prédateurs.

Il s’agit d’aides financières et de conseils pour la sécurisation des alpages, d’augmentation de la présence humaine et de la possibilité de faire évoluer les pratiques d’élevage. Tout cela s’ajoutera au dispositif de soutien déjà en place, qui comprend notamment des tests d’effarouchement et la réalisation de parcs sécurisés.

