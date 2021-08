Distinction pour Morges – Le quartier des Halles divise le public, pas les professionnels Décriés sur les réseaux, les immeubles de la première étape de la refonte du périmètre de la gare figurent dans une sélection d’un concours européen. Cédric Jotterand

Les immeubles distingués par un jury de professionnels (au 2e plan) forment le nouveau quartier des Halles, qui va prochainement ouvrir l’entier de ses commerces alors que l’îlot sud et sa fameuse tour suivront dans quelques mois. Christian Brun

«Le nouveau siège du KGB», «un désert de verdure», le quartier des Halles suscite bon nombre de commentaires sur les réseaux alors qu’il s’apprête à entrer en pleine activité à l’horizon de la rentrée scolaire. Cela ne l’empêche pas de susciter l’intérêt des professionnels et surtout leur regard puisque le projet du bureau d’architectes Aeby Perneger & Associés figure parmi une douzaine de récipiendaires du prix «Best architects 22», qui présente une sélection de réalisations essentiellement allemandes et helvétiques.

Selon le communiqué conjoint de la ville et du propriétaire CFF Immobilier, ce verdict «récompense la vision urbanistique du bureau genevois dans l’élaboration d’un ensemble proposant logements de haute qualité, bureaux, commerces et équipements publics (école, crèche et accueil parascolaire), mais également une zone piétonne qui offre un espace public étendu, en incluant les enjeux du développement durable et de la mobilité douce».

C’est la preuve que nous réalisons des choses intéressantes sur le plan de l’urbanisme. Laure Jaton, municipale de Morges

Pour la toute nouvelle municipale de l’Urbanisme Laure Jaton, il s’agit évidemment d’une bonne nouvelle, même si elle ne va pas faire taire les sceptiques. «Ce prix montre qu’on développe tout de même des choses intéressantes à Morges, malgré les remarques qu’on entend ici et là. S’il est légitime que la population qui endure les travaux sur de nombreuses années puisse développer un regard critique, ce qui est intéressant ici est que les experts se prononcent sur le «produit fini». Sans tenir compte des panneaux de chantier ou des échafaudages, qui une fois enlevés donnent quand même un autre visage aux immeubles comme on est en train de le découvrir avec la 2e étape de l’îlot sud juste à côté.»

Susciter l’adhésion

Reste à faire «aimer» ce quartier recréé de A à Z, à l’animer, tâche qui n’incombe pas par définition à la Ville, mais aux locataires et en premier lieu aux commerçants, qui devront faire preuve d’imagination alors qu’on vient d’apprendre que la journée d’inauguration publique du 11 septembre sera reportée en raison des mesures sanitaires.

