Sécurité à Yverdon-les-Bains – Le quartier des Quatre-Marronniers attend sa zone 30 de pied ferme Les habitants ont entamé de longue date un dialogue avec l’administration et une pétition a été remise aux autorités il y a près d’un an. La Ville demande encore un peu de patience. Frédéric Ravussin

Un dialogue qui s’est engagé avec l’administration communale yverdonnoise il y a plusieurs années, une pétition forte de 285 signatures remise aux autorités en septembre dernier, une interpellation au Conseil communal du mois de mars et toujours rien en vue: c’est peu dire que les membres de l’Association du quartier Sabloneire et de nombreux riverains sont remontés contre ce qu’ils considèrent comme de l’immobilisme de la part des services communaux. Ce qu’ils demandent? Que la vitesse autorisée sur l’avenue des Quatre-Marronniers et ses trois rues perpendiculaires du Montélaz, du 14-avril et de la Sablonnaire soit abaissées à 30 km/h pour des raisons de sécurité.

À leurs yeux, il est question de la sécurité des cyclistes, mais surtout des enfants qui fréquentent ce quartier résidentiel où se trouvent une école, un parc de détente, quelques commerces et un EMS. Une semaine après la rentrée des classes, rien n’a changé. «Et pour avoir été beaucoup chez moi, je peux vous assurer que certains automobilistes roulent ici de manière provocante, limite criminelle, s’agace Bart Wind, l’élu PLR auteur de l’interpellation déposée il y a six mois. Dans les trois petites rues, même une vitesse de 45 ou 40 km/h est inadaptée, bien que la police ne puisse rien y faire légalement…»

«Clairement, nous avons l’impression de ne pas être entendus» Rika Serdaly, présidente de l’association du quartier

Les autorités communales en appellent encore à la patience des habitants. «Peut-être, mais clairement nous avons l’impression que nous ne sommes pas entendus», martèle Rika Serdaly, présidente de l’association. «Nous sommes en train de mettre en place un plan directeur de la circulation. Ces demandes y sont intégrées, on ne les a pas oubliées, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs», explique la municipale de la Sécurité Valérie Jaggi.

Horizon 2021

Responsable de la filière Mobilité, Vesna Stankovic confirme: «Ce dossier figure au nombre de nos préoccupations, on l’a dit à certains riverains qui nous ont interpellés. Même si cette zone n’est pas un point noir de la circulation, nous sommes favorables à la mise en place assez rapidement de mesures sécuritaires, dont une baisse de la vitesse autorisée fait partie. Cela figure dans le rapport que nous avons remis à la Municipalité.» «On nous parle maintenant de 2021, mais à l’époque on évoquait devant nous 2014…» soupire Rika Serdaly, tout en soulignant que trois graves accidents – dont un mortel – ont eu lieu ces dernières années dans ce quartier.