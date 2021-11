Audience à Yverdon – Le Quartier libre attend, entre gâteaux véganes et juridisme Les militants et propriétaires du quartier occupé de Clendy seront bientôt fixés sur leur sort. Le tribunal doit se pencher sur une mesure d’expulsion, directement applicable. Erwan Le Bec

En guise de protestation, mais aussi parce que cela fait un mois que le Quartier libre est occupé, les militants ont organisé un goûter d’anniversaire sur les marches du tribunal. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard

Petits cupcakes véganes, biscuits, thé chaud, banderoles et chansons alternatives. Drôle d’ambiance sur le parvis du Tribunal d’arrondissement d’Yverdon, où une cinquantaine de militants et de sympathisants du Quartier libre de Clendy, occupé depuis exactement un mois par des opposants à la densification et à un projet immobilier, sont venus manifester mardi, sous les fenêtres mêmes de l’audience qui leur était consacrée.

Une audience sous tension. Des patrouilles de police surveillaient discrètement les abords, tandis que le public entrant dans la salle était fouillé et privé de téléphones par des gendarmes. «Dans ma poche j’ai une banane, vous voulez aussi me la prendre?» ironisait une militante, elle aussi un peu tendue.