Activisme climatique – Le «Quartier libre» d’Yverdon maintient sa manifestation non autorisée Le collectif qui occupe des locaux voués à un projet de densification avait jusqu’à ce lundi pour vider les lieux. À la place, il organise une marche aux flambeaux interdite par la Ville. Erwan Le Bec

Les «habitantes du Quartier libre» contestent depuis maintenant deux mois un projet de densification urbaine. Patrick Martin/24 heures

La première «zone à défendre» d’Yverdon, même si elle refuse cette dénomination, vit peut-être ses dernières heures. Selon l’arrêt du Tribunal d’Yverdon du 8 décembre dernier, le collectif militant occupant les jardins et locaux abandonnés de Clendy, à la sortie de la ville, avait jusqu’à ce lundi 27 décembre pour vider les lieux. Faute de quoi les propriétaires de ces parcelles, promises à un projet de densification immobilière, peuvent demander l’évacuation des activistes aux forces de l’ordre.

Aux dernières nouvelles, les intéressés sont toujours sur les lieux, et ils continuent de dénoncer un projet «écocidaire» qui va selon eux à l’encontre de l’urgence climatique et qui creuse les inégalités. Dans une vidéo diffusée mardi dernier, une dizaine d’entre eux, encagoulés et voix déformée, appelait au contraire à une manifestation de soutien et de contestation, prévue ce lundi place de la Gare.