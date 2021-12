Nouveauté discographique – Le Quatuor Aviv fait revivre les sombres éclats du dernier Schubert La formation établie en partie à Genève publie un album éblouissant où l’on croise des pièces tardives et cruciales du compositeur. Rocco Zacheo

Le Quatuor Aviv, de gauche à droite, Daniel Mitnitsky (violoncelle), Sergey Ostrovsky (violon), Noémie Bialobroda (alto) et Philippe Villafranca (violon). ANOUSH ABRAR

On imagine difficilement musique plus appropriée pour accompagner la saison froide, le ciel bas et les adversités sanitaires qui nous suivent depuis bientôt deux ans. Non pas que les œuvres dont il est ici question doivent être perçues comme des B.O. idéales pour se morfondre. Non. Le célèbre «Quatuors N° 14, D.810», dit aussi «La jeune fille et la mort», tout comme le «N° 15, D.887» de Schubert – les derniers qu’il ait composés avant son trépas – semblent au contraire vouloir nous inviter à un certain recueillement. Ils poussent vers un refuge intimiste et serein qui ferait retrouver d’une certaine manière un nouveau souffle, défait des frénésies quotidiennes. Avec ces pièces poignantes, on campe au plus près de l’âme du compositeur, qui est par ici tragique, par là résignée, ailleurs révoltée. Schubert est donc, dans ces lignes plus que nulle part ailleurs, son meilleur ambassadeur.

Une musicalité qui emporte

Pour saisir toutes les lignes de la figure tourmentée, il faut s’emparer de la version que donne le Quatuor Aviv de ces deux citadelles musicales, dans un album signé pour le compte de la maison Aparté. La formation établie en partie à Genève y parcourt les sinuosités avec une grande hauteur de vue et un sens consommé de la dramaturgie, dans un jeu où les dynamiques et les accents donnent un relief saisissant à chaque mouvement. Dans un territoire où les interprétations de référence sont foison et peuvent parfois intimider, les complices du Aviv cheminent avec assurance, équilibrés sur les tons – aucun excès dans les complaintes –, dotés d’une musicalité qui vous emporte. De sorte qu’en quittant les dernières mesures de l’album, on se dit que Schubert nous est un peu plus familier qu’auparavant.

Sentiment qu’on doit sans aucun doute aux liens qui se sont noués de longue date entre le compositeur et les interprètes. Attablée dans un café, l’étui de son instrument à peine fermé et posé à ses côtés, l’altiste Noémie Bialobroda le rappelle: «Nous jouons «La jeune fille et la mort» depuis nos premiers pas, qui remontent à la fin des années 1990. C’est avec cette pièce notamment que nous avons remporté en 2003 le Premier Prix au Concours Schubert qui se tient à Graz, en Autriche.» Deux décennies de pratique fine donnent sans doute des arguments, elles poussent à placer partitions, chaises et pupitres dans un studio d’enregistrement. Encore fallait-il que d’autres circonstances s’immiscent dans le quotidien des musiciens pour accélérer cette étape.

Garder le souffle

Comme tant d’autres acteurs culturels dans le monde, le Quatuor Aviv s’est servi des longs temps morts imposés par la pandémie pour réfléchir, travailler sur des termes distendus comme jamais et peaufiner ainsi certains pans de son répertoire. Avec le premier retour à une certaine normalité, à l’été 2020, la formation a franchi le dernier cap qui mène à l’enregistrement. «Nous avons joué le «D.887» au festival Puplinge Classique. Il se trouve que le fondateur et directeur du label Aparté, Nicolas Bartholomée, était dans le public. Il nous a approchés à la fin du concert et il nous a proposé de le graver.»

Quelques mois plus tard, les quatre complices, accompagnés par une poignée de techniciens, se retrouvent dans ce lieu miraculeux qu’est le Château Fallot, dans les hauts de Lausanne. Au cœur cette vaste demeure, un temps propriété du violoncelliste Guy Fallot, placés aux pieds d’un escalier éclairé par de grandes baies vitrées, face à un salon boisé, les micros ont capté six jours durant les enchaînements de la formation. «Il nous est arrivé parfois de nous disputer sur les tempi à adopter dans tel passage, ou de nous confronter sur d’autres aspects interprétatifs, ajoute l’altiste. Cela participe d’un cheminement, du travail en profondeur que nous avons fait pour atteindre une vision cohérente des œuvres.»

Parmi les grands défis auxquels il a fallu répondre, la musicienne évoque l’immersion dans ce long et exigeant «Allegro molto moderato» qui ouvre le «Quatuor N° 15» – près de vingt-quatre minutes, une éternité – durant lequel il a fallu garder le souffle et imprégner les partitions d’une identité forte et précise. Un trait qu’on retrouve partout ailleurs et qui enlumine un album qu’on réécoute sans se lasser.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

