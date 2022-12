Un cadeau pour toute la smala – Le quiz où, même à 5 ans, on peut battre ses parents La Lausannoise Christine Wirz a imaginé un grand jeu sur la Suisse à faire tous âges confondus, avec des questions adaptées à chacun. Caroline Rieder

La Lausanne Christine Wirz a imaginé un jeu où l’on se cultive et où l’on se marre. On peut crâner en répondant aux questions ou faire chou blanc, qu’on ait 5 ou 50 ans. DR

Les jeux de plateau ont le vent en poupe. Les produits estampillés Swiss made aussi. Quand on mêle les deux, cela donne SwissIQ, fameux jeu édité en 2013 par Helvetiq. Pour qui aimerait corser l’affaire, la maison a sorti cette année SwissIQ+, qui fait grimper le nombre de questions à 990, au lieu des 400 de la version de base. Réparties en neuf catégories et deux niveaux de difficulté, les interrogations s’adressent néanmoins aux plus de 12 ans.

«Je me suis fait éclater par mon fils de 5 ans!» Une maman

Si l’on souhaite embarquer toute la famille dans une compétition de suissitude, un jeu de plateau fraîchement sorti, Le grand quiz de la Suisse (Éd. Auzou), place parents et enfants à égalité devant les difficultés. Les 2000 questions sont réparties en cinq catégories, elles-mêmes déclinées en quatre tranches d’âge: 5-7 ans, 7-11 ans, 12-14 ans et 15 ans et plus. Ainsi, chacun peut marquer des points ou essuyer un revers.

Et ça marche: «Je me suis fait éclater par mon fils de 5 ans», raconte une maman. «Je voulais vraiment que chaque membre de la famille puisse participer selon son niveau», relève l’auteure des questions, la Lausannoise Christine Wirz, par ailleurs éditrice de la petite maison Albizia Books.

But du jeu: répondre aux questions pour recevoir des pièces de puzzle. Le premier dont le puzzle est complet a gagné. DR

Il n’est pas si facile, cependant, de trouver des questions sur la Suisse pour le 5-7 ans. «C’était l’âge le plus compliqué. Je les ai imaginées intuitivement, puis j’ai fait tester le jeu à des familles, et le résultat a donné 60 à 70% de réponses justes, ce que j’avais cherché à faire.» Les plus jeunes y trouveront des figures familières comme Henri Dès, Titeuf, Yakari ou le Cirque Knie. Les plus âgés croiseront le major Davel, Calvin, Madame de Staël ou Coco Chanel. Du safran de Mund au cor des Alpes en passant par le lynx ou la panosse, l’éventail est large.

«Je voulais absolument éviter les interrogations habituelles du type: quelle altitude a le Cervin?» Christine Wirz, auteure des questions

L’autre spécificité du quiz, c’est l’humour. Christine Wirz aime faire passer le savoir par l’amusement, elle se plaisait déjà à rendre les leçons de son fils attractives lorsqu’il était jeune. «C’est ma touche personnelle, j’ai essayé de mettre un maximum de questions drôles. Au départ il y en avait moins, mais le retour des tests a été si positif que j’en ai rajouté. Je voulais absolument éviter les interrogations habituelles du type: quelle altitude a le Cervin? J’ai fouillé dans des choses beaucoup plus anecdotiques, de manière qu’on puisse, à certains moments, répondre juste assez facilement, tout en apprenant des choses.»

Qui sait, en effet, combien d’enfants les Suissesses avaient en moyenne en 1870? Dans quel canton le cristal le plus long des Alpes a-t-il été retrouvé? Ou jusqu’à quel âge Ella Maillart a-t-elle fait du vélo ou du ski? Si, pour certaines entrées, les questionnaires à choix multiples fournissent une aide précieuse, elles ne font pas tout. À la grande joie des plus jeunes, qui peuvent alors l’emporter.

