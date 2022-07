«À mon retour de vacances, j’ai eu des poussées de fièvre, raconte Kevin*. Puis j’ai eu très mal à la gorge, avec des ganglions enflés qui m’empêchaient d’avaler.» Le 24 juin, on lui a diagnostiqué une angine. Mais à la fin du mois, des boutons sont apparus sur sa poitrine, ses bras et ses jambes. «Mon médecin a tout de suite pensé au monkeypox.»

Le quadragénaire précise que, durant ses vacances, il est sorti et a fréquenté beaucoup de monde. Ce qui augmentait les soupçons, confirmés par un test. «Heureusement, les boutons ne m’ont pas fait mal et je n’en ai pas eu sur le visage. Je n’étais pas trop préoccupé quand on m’a diagnostiqué, mais j’ai demandé au médecin si j’allais garder des cicatrices. Finalement, les boutons ont séché sans laisser de traces. Il n’en reste plus que deux.»

Adrien*, lui, est guéri depuis dix jours. «À fin juin, j’ai eu des douleurs génito-anales et plus de 40 de fièvre», raconte le trentenaire. Ses boutons n’étaient pas apparents, et il a été hospitalisé pour effectuer des examens. Qu’a-t-il ressenti quand le diagnostic est tombé? «Je m’étais passablement renseigné sur le sujet. Des gens autour de moi avaient déjà été malades et s’en étaient bien sortis. Je n’étais pas inquiet, ce d’autant plus que je n’avais pas eu de contact avec quelqu’un depuis l’apparition des symptômes. En fait, le seul truc qui m’ennuyait, c’était l’isolement.»

Les deux hommes relèvent aussi que le Covid est passé par là. «Maintenant, nous connaissons bien les masques et l’isolement, explique Adrien. Sans cela, je pense que j’aurais eu beaucoup plus peur en voyant des infirmiers en tenue de cosmonaute autour de moi.» Et s’ils ont été parmi les premiers infectés, Kevin et Adrien imaginent que, comme le Covid, cette maladie risque bien de s’étendre.