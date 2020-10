Suisse – Le racisme reste encore un problème de société En 2019, les centres de conseil en Suisse ont enregistré 352 incidents liés au racisme, mais ils ne représentent que la pointe de l’iceberg.

Les formes de discrimination raciale les plus fréquentes sont la discrimination et les violences verbales. Photo d’archives/Keystone

Le racisme reste un sujet délicat, latent et inconscient. Mais il est mieux reconnu au sein de la population, selon la commission fédérale contre le racisme (CFR). De nouvelles bases légales sont nécessaires. La prise de conscience que le racisme est un problème de société n’est pas encore suffisante, peut-on lire mardi dans la nouvelle revue Tangram de la CFR. Celle-ci réclame depuis longtemps plus de mesures.

Selon elle, une meilleure compréhension de l’implication et du rôle de la Suisse dans l’histoire du colonialisme ou une plus grande attention au phénomène du racisme à l’égard des Noirs est nécessaire. La discrimination raciale demeure bien présente en Suisse et se manifeste la plupart du temps dans la vie de tous les jours.

Plus de 300 incidents

En 2019, les centres de conseil en Suisse ont enregistré 352 incidents liés au racisme. Ils ne représentent que la pointe de l’iceberg étant donné que de nombreuses victimes ne se rendent pas dans un centre de conseil. Une majorité des cas s’est produite dans des lieux publics ou au travail.

Les formes de discrimination raciale les plus fréquentes sont la discrimination et les violences verbales. Le motif le plus courant est la xénophobie, suivie par le racisme anti-Noirs et l’hostilité envers les musulmans. Une augmentation des cas d’extrême droite a également été constatée.

ATS/NXP