Discriminations à Lausanne – Le raciste sévit d’abord dans l’espace public et au travail La 17e Semaine d’actions contre le racisme se déroule du 20 au 27 mars. Elle promet d’être plus efficace grâce aux résultats d’une consultation publique. Laurent Antonoff

Pour Emilie Moeschler, municipale lausannoise de la Cohésion sociale, la Semaine d’actions contre le racisme est indispensable dans une des villes les plus cosmopolites d’Europe. FLORIAN CELLA