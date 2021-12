Carte blanche - Le rail, le télétravail et la fourmilière

Le tristement célèbre «trou de Tolochenaz», qui a paralysé la communauté des pendulaires lémaniques par une interruption prolongée de la ligne ferroviaire Lausanne-Genève, aurait fait moins de malheureux s’il s’était creusé aujourd’hui, seulement quelques semaines plus tard. Oui, car, à l’heure où nous rédigeons cette chronique, nous sommes toutes et tous suspendus, une fois de plus, à la décision du Conseil fédéral qui pourrait réintroduire le télétravail comme règle.

Dans cette éventualité, nous reviendrions à une situation proche de celle que nous avons déjà vécue lors des premières vagues de la Covid-19. Tout le monde chez soi; le flux intercantonal des passagers des transports publics fortement réduit, pour ne pas dire anéanti. Si ce n’est pas la case du départ, elle y rassemble drôlement. Le mot «résilience» est entré en force dans le langage courant. Répétez ce mantra doucement, derrière vos masques chirurgicaux, et tout ira bien.

Mais gardons l’optimisme, parce que, on le sait, les crises sont porteuses d’innovation. On nous l’a répété sans relâche ces derniers (longs) mois, et non seulement dans le but de motiver les troupes fatiguées: crise et créativité font bon ménage. On appelle ça de l’«innovation de rupture», et c’est une bonne chose. Une excellente chose même, qui nous donne de l’espoir pour la suite.

«Un changement des modes de vie est possible, soutenu par une capacité d’adaptation de la société a priori insoupçonnable il y a seulement quelques mois.»

Toutes proportions gardées, la conjonction de ces deux crises, celle – accidentelle mais révélatrice – du réseau CFF en Suisse romande, et celle produite par un méchant virus mutant qui sème le trouble à l’échelle planétaire, peut-elle nous suggérer d’autres voies à parcourir? Certainement pas celle ferroviaire à court terme, puisque le projet d’une troisième voie entre les deux principales villes lémaniques, manifestement, n’est pas une priorité à Berne. Elle nous indique surtout qu’un changement des modes de vie est possible et souhaitable, et qu’il est éminemment soutenu par une capacité d’adaptation de la société qui, a priori, aurait été insoupçonnable il y a seulement quelques mois.

Malgré l’immobilisation des quelques 60’000 navetteurs quotidiens Vaud-Genève, le stress produit par la brusque interruption de la ligne Lausanne-Genève n’a pas produit l’arrêt complet des activités économiques, tout au moins dans le secteur tertiaire. Il a été en grande partie résorbé par de nouvelles pratiques de travail à distance qui paraissaient, il y a encore deux ans, une prérogative de quelques lointains pays du Nord, pionniers du Welfare State.

La spectaculaire accélération du télétravail a engendré des dynamiques nouvelles, souvent heureuses, parfois difficiles. Mais l’on sait maintenant que nous avons à disposition un outil supplémentaire; né d’une réaction urgente à la première pandémie à l’ère du Cloud, il pourrait nous aider à formuler des réponses aux défis du XXIe siècle, y compris sous l’angle de la mobilité.

«Rien ne sera plus comme avant»

Quant à nos lieux de travail, l’architecture saura-t-elle se réinventer aussi, au même rythme du secteur de l’immobilier qui a immédiatement saisi le potentiel de l’affaire? Que restera-t-il de ce bouleversement soudain et radical dans nos open spaces désormais désertés, pensés depuis fort longtemps comme des petites fourmilières?

Lors d’une conférence donnée il y a quelques jours, l’architecte Mario Botta le disait clairement: «Rien ne sera plus comme avant.» Et, au fond, c’est une bonne nouvelle. Il s’agit maintenant d’en tirer les bons enseignements. Parce que oui, les crises sont porteuses d’innovation, à condition que nous sachions saisir les signaux d’un changement bénéfique.

