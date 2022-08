Viticulture suisse – Le raisin a mûri avec plus de trois semaines d’avance La date de début de maturation de la vigne bat un record historique. Une situation due aux chaleurs exceptionnelles de cet été. Auriane Page DÉVELOPPEMENT SUIT

La date de début de maturation du raisin a plus de trois semaines d’avance par rapport à la moyenne calculée entre 1925 et 2022 (photo d’illustration). KEYSTONE/Noemi Cinelli

Le début de la maturation du chasselas bat un record historique, a annoncé mardi Agroscope. Le centre de recherche fédéral de Pully (VD) analyse chaque année depuis 1925 les principaux stades de développement de la vigne et les dates de vendanges pour le cépage chasselas. Cette étude des phases de développement saisonnier constitue l’une des plus longues séries d’observations de la vigne en Suisse.

Ce début précoce de maturation indique l’influence de l’évolution climatique sur la vigne dans le bassin lémanique. Durant la période de végétation, la vigne est l’une des plantes les plus sensibles aux variations du climat, souligne Agroscope. Elle a besoin de températures supérieures à 10 degrés pour se développer.

Date de début de maturation du raisin. AGROSCOPE

Les conditions thermiques observées dès la fin de l’hiver ont un impact sur la rapidité de développement de la vigne, qui apprécie particulièrement les températures élevées. Cette plante est intéressante pour observer l’effet du réchauffement climatique, indique l’institut de recherche fédéral.

«Depuis 1985, l’augmentation générale de la température, notamment au printemps et en été, entraîne un début de maturation du raisin de plus en plus avancé.»

L’impact du réchauffement climatique a pu être constaté ces dernières années. En raison des printemps plutôt frais, la période de 1925 à 1939 était marquée par des débuts de maturation du raisin tardifs. La tendance s’est brutalement inversée entre les années 1940 et 1950, où les périodes de maturation du raisin étaient très précoces.

On constate ce même phénomène depuis 1985. L’augmentation générale de la température, notamment au printemps et en été, entraîne un début de maturation du raisin de plus en plus avancé.

